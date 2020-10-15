Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim ve yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.

Burs ve kredi alan öğrenci sayımız 1 milyon 600 bini geçti. İhtisaslaşma olma üzere üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmak için çabalarımız sürüyor. 2006 yılından sonra kurulmuş üniversitelerden dünyada ilk 800 arasına girmeyi başaranlar var. Bu başarı önemlidir.

'Müjdesini paylaşmak istiyorum'

(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz. YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek. YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bir diğeri de YÖK-Sanal Labaratuvar projesidir. YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek.

Üniversitelerden liseler ortaokullara hatta ana sınıflara kadar etkin, işleyen bir sistem kurmalıyız

Bugünkü Türkiye 20 sene önceki Türkiye değil. Türkiye artık yetişmiş insan gücüyle küresel bir güçtür. İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.

Bu vatanı canı pahasına koruyacak genç nesilleri yetiştirmediğimizde geleceğe güvenle bakamayız.

Biz robot değil insan yetiştirmenin peşinde olmalıyız bunun yolu da en doğru nesilleri yetiştirmemizden geçiyor. Son yıllarda arka arkaya yaşadığımız saldırıların her biri aynı senaryoların farklı aktörler tarafından uygulanmasıydı. En büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birlik ve beraberliğimiz olduğunu görüyoruz.

Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Türkiye'yi yeni karışıklıklara çekmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Geçmişte adı cuntalar ve darbelerle anılan ordumuz şimdi ise destanlar yazıyor.

Libya'da, Suriye'de zulüm var. Ne yapalım? Sessiz mi kalalım? Azerbaycan'da Ermenilerin zulmü var. Bunlar kardeşlerimiz. Seyredelim mi?

(Erken seçim tartışmaları)

Çıkıyorlar, erken seçim... Ne erken seçimi? Hangi gelişmiş ülkede belirlenen zaman dışında seçim yapılmış? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir. Yeni Türkiye'de ilan edilen neyse yani 2023'ün Haziran'ın seçim yapılacak. Öne almak söz konusu değildir.

Biz önümüze bakmaya taahhütlerimizi yerine getirmeye hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor.