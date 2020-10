Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen sayın Ersin Tatar'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin verdiği kararı Türkiye ile ortak gelecek kurma hedefinin nişanesi olarak görüyoruz. Türkiye Kıbrıs Türkiye'nin yanında olmayı sürdürecektir.



KARADENİZ'DE YENİ GAZ KEŞFİ



Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Bir diğer güzel haberi Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasında aldık. Buradan da verimli keşif haberleri alacağımızı işarettir. Türkiye nihayet kayda değer bir netice elde edebilmiştir. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın her metreküpü bu milletin refahı, huzuru ve geleceği için kullanılacaktır. Milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşacaktır.



İbn-i Haldun'un meşhur bir lafı 'Coğrafya kaderdir'. Ülkemizi düşününce bu tespitin derin manasını daha iyi görebiliyoruz. Türkiye bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan kıtaları birbirinden ayıran Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim coğrafyayı birbirine bağlayan tam merkezde yer alıyor. Bu topraklar insanlığın bilinen en eski medeniyetine ev sahipliği yapıyor. Tarihin en eski anlaşmaları, kütüphaneleri, ticaret yolları hep bizim ülkemizin sınırları içindedir. Türkiye istikrarı ve gücüyle huzur, güven ve refah adası olarak hedeflerine yürümeyi sürdürüyor. Ekonomik tuzaklardan, darbe girişimlerine her türlü yöntem uygulandı. Her türlü oyunu bozmayı başardık. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe dahil olduğu hususlar doğal olarak genişlemektedir. Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız"



Doğu Akdeniz'de haklarımızın gasp edilmesine boyun eğmedik eğmeyeceğiz..

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkanlarımızla destek verdik, vereceğiz. Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız.

Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız.

Ülkemizi 2023 hedeflerine güçlü bir Türkiye bırakacağız.



Çok güçlü gözüken nice devletin virüs ve terör ile kökünden sarsıldığını gördük. Demokrasi hak ve adalet ile başka ülkeleri yerden yere vuran ülkeler hızla ırkçılık bataklığına saplanıyor. Ülkemiz krizlerden olumlu yönden ayrıştığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor.



DARBE İMASI TARTIŞMALARI



Karşılarında geçmişte iki lafla sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleniyorlar. Artık vesayet milli iradeyi ezemeyecek. Dışarıdan yapabildikleri her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Biz ülkemizde darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları heyecanlarla cevap veriyorlar.



Halkımızın 2023 seçimlerinde en güzel değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum. Milletimiz bizi anladı, 'durmak yok yola devam' diyerek önümüzü açtı. Bir sondaki safhada 2053 vizyonu ile milletimizin karşısında olacağız. Yapısal reformlar daha büyük hamlelerin temeliydi. 2053 vizyonunun esasını oluşturacak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz



KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



Ulaşım araçları baştan olmak üzere kalabalık ortamlarda denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslıları takibi daha sıkı yapılacak.

erli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşıların Türkiye'de uygulanabilirliği de önemli gelişmeler. Önümüzdeki bahar ayına kadar

Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.



Üniversiteliler bir müjde veriyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz kısa adı STAR olan burs programını başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 öğrencimiz TUBİTAK'ın desteklediği bu programdan faydalanabilecek.