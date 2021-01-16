Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 18 yılda 3'e katladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizden önce sadece 5 büyükşehirde doğal gaz varken biz bunu 81 ile dağıttık. Doğal gaz 68 milyon vatandaşımıza ulaşıyor. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk.

Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. 2021'de de doğal gaz yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

EN BAŞARILI 18 YIL

Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.

Bugüne kadar pek çok badire atlattık, bir çok engelin üstesinden geldik. Envai çeşit saldırıya uğradık.

TAKOZ MUHALEFET

Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına 15 Temmuz'a kadar bir sürü saldırıyla uğraştık. Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik.

Ne yapıyorsak, 83 milyon için yapıyoruz. Şu salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Türkiye'nin tökezlemesini umanlara inat, ülkemize aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz.

18 YILDA 3'E KATLADIK

Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek, yerli bir enerji hareketi başlatıyoruz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayacak bu tesis Manisa'nın enerji ihtiyacının 4'te 3'ünü karşılayacaktır.

Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz.

Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 3/4'ünü karşılayacak düzeydedir. Bu tesis temiz kömür teknolojilerinde de örnek olacaktır.