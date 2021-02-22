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22.02.2021 - 16:54 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Afeti engelleyemeyiz ama sonrasında oluşan yaraları sarabiliriz. Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz' dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

İzmir depreminden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Depremden etkilenen Karaburun ilçesinin köylerinde de köy evleri yapacağız. Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız.

Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu bu alanı depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak bir yer olarak düzenleyeceğiz. Depremin ardından yaraları sarmakla kalmayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Son 18 yılda 80 milyar lira ile en çok yatırım yaptığımız illerden biri İzmir'dir. İzmir'e 3'ü devlet olmak üzere 4 üniversite kazandırdık. İzmir'e depremin ardından 406 milyon liralık kaynağı kullandık. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan sona yeniledik, şimdi hizmette. İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

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Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Depremin yaralarını sararak kentsel dönüşümü tamamlayıp şehrin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlayacağız.

Ülkemizin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran çalışmaları hayata geçirdik. 81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde TOKİ tarafından 1 milyona yakın depreme dayanıklı konutun yapımını gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılış törenine de canlı bağlantıyla katıldı.

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