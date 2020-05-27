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27.05.2020 - 12:35 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu!

Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca yapılan suç duyurusunda, CHP'li Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi. 

Dilekçede, "Şüpheli, Twitter üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi

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