Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ulusa sesleniş: 'Evde kal Türkiye' diyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:,

Corona virüs neredeyse etkisi altına almıştır. Türkiye corona virüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir



Çin'deki vatandaşlarımız karantina altına alınmıştır ve 14 gün sonuna hepsi sağlıklı bir şekilde eve gitmiştir.



Yurt dışından gelen vatandaşların tamamı sağlık kontrolünden geçirilmiştir. İlk hastamız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde okulların tatil edilmesi gelmiştir.



En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacı ile kısa çalışma ödeneği şartlarını kolaylaştırdık. 100 milyar liralık destek pakedini devreye aldık.



İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik.



Önümüzdeki günlerde de önemli adımları atmaya devam edeceğiz.



53 bin vatandaşımızı evlerinde izliyoruz. 709 kişi taburcu oldu.Tedavi altındaki 44 kişiyi maalesef kaybettik.



Özellikle yaşlılarımızın kesinlikle ve kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını evde sürdürmeleri şarttır.



Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz.



Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz.



Kendimize gönüllü karantina uygulamalıyız. Mecbur kalmadıkça evden çıkmamalıyız.



Türkiye bu sürece son 17 yılda en yaygın ve güçlü sağlık sigortasını hayata geçirmiş şekilde girmiştir.



Gelişmiş üretim gücüyle sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok malzemede kendi kendimize yeterliyiz.



69 ülke Türkiye'den yardım talep etti. 17 ülkeye gereken malzemeler gönderildi. Her türlü senaryoya hazırlığımız var.



İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi taktirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır



Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir.



Vatandaşlarımızdan destek sabır ve anlayış bekliyoruz.



Hiçbir düşman milletimizin birliğinden beraberliğinden dirayetinden üstün değildir.



Yeni döneme güçlü bir alt yapı ile giriyoruz. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Sorumlu ve dikkatli olalım.



Kendimizin ve çevremizin temizliğine dikkat edelim. Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır.



Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz.