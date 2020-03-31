Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '7 aylık maaşımı bağışladım' deyip başlattığı kampanyaya destek yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından “Millete Sesleniş” konuşması yaptı. Erdoğan, KOVİD-19 hastalığına karşı aldıkları tedbirler sebebiyle, bu toplantıyı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda, bakanlarla sağlık önlemleri, gıda güvenliği, kamu güvenliği gibi hususlarını etraflıca ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, salgının ilk günlerinden itibaren, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturdukları Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

“Aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz.

Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatıyoruz. ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.”

Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını ifade eden Erdoğan, “Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler” diye konuştu. Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: “Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

ZEKATLARINI VEREBİLİRLER

Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok, bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. Bugün itibarıyla bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Bunu da özellikle bildiriyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.”

DESTEK YAĞDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 maaşını bağışladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."

BAHÇELİ 5 MAAŞINI BAĞIŞLADI

Bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 5 maaşını bağışladığını açıkladı.

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

YÖK ÜYELERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.

Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

İŞ DÜNYASI

İş dünyası temsilcileri, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik destek paylaşımında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Değerli üyelerimiz, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ASKON olarak tüm şubelerimiz ve üyelerimiz ile gönülden destek veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile ASKON ailesi olarak bu kampanyada en güçlü bir şekilde yer alacağımıza inancımız tamdır. Haydi ASKON ülkemiz için, milletimiz için ASKON Milli Dayanışma Kampanyası…"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum."

AK PARTİ'DEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ ve Mahir Ünal üçer maaşını bağışladı.

Özhaseki, Twitter hesabından "Biz bize yeteriz Türkiyem" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız."

Hamza Dağ ise "Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya ben de 3 aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum." mesajıyla destek verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olarak 3 aylık maaşını bağışladığını aktardı.

'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesapları açıldı. Kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabilecek. Bunun için cep telefonundan "KORONA" yazıp 8119'a kısa mesaj atmak yeterli.

BAĞIŞ YAPILABİLECEK HESAPLAR

Ziraat Bankası (Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 1745)

IBAN TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

Ziraat Katılım (Ankara Kurumsal Şubesi)

IBAN TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Vakıfbank (T.A.O. Kolej Şubesi)

IBAN TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Vakıf Katılım (Ankara Kurumsal Şubesi)

IBAN TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Halkbank (Bakanlıklar Şubesi)

IBAN TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30