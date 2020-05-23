Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı, tebrik mektubu olarak tüm vatandaşlara gönderildi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.