Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
EKVATOR GİNESİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.