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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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22.04.2020 - 18:10 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

EKVATOR GİNESİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fatih'te çarpıcı görüntülerRamazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için Fatih Kadınlar Pazarı'na akın edenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
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