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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme
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26.10.2020 - 20:28 | | DHA

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İbrahim Kalın ve Robert C. O’Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme
İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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