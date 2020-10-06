Son dakika Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Doktorlarımız özveriyle çalışmaktadır. Tüm sağlık çalışanları ateşten gömlek giymişlerdir.

Bizim hesabımız teröristlere övgüler dizenlerdir. O yüzden diyorum ki Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum.

Hükümet başarılı bir şekilde koronavirüsle mücadele ederken söylenenlere göz yumamazdık.

Azerbaycan ile Türkiye devlet tanımı itibarıyla ayrı olabilir ama biz bir millet gövdesini ayrı kollarıyız.

Acımız birdir, amacımız birdir. Ankara ile Bakü kaynağı bir iki çağlayandır.

Soydaşlarımızın derdi derdimiz, zaferi zaferimizdir.

Ermenistan katil bir devlettir. Erivan yönetimi yılan başlı kukladır. Türk milletini düşman olarak bellemişlerdir. AGİT tarafından kurulan Minsk Grubu, Karabağ sorununu çözümsüzlüğe mahkum bırakmıştır.

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları azad etmeden durması imkansızdır. Ya istiklal ya izmihlal! Azerbaycan'ın kanımızla yanlarındayız. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacıyız.

Nahçıvan'ın Bakü ile birlikte olmalıdır. Yoksa Ermeni çeteleri oraya da çökmeye çalışacaktır. Çatışmanın müzakereyle çözülmesi tuzaktır.

Sorunun tek çözümü Ermenistan'ın Türk topraklarından tamamen çekilmesidir. Bazı ülkelerin ateşkes çağrıları yersizdir. Macron Suriye'den ithal edilen 300 cihatçının bölgeye sokuldu yalanı şizofrenik bir durumdur.

Hadi Fransa'nın amacı belli, peki bu CHP'ye ne oluyor. Macron ne diyorsa CHP servis ediyor. CHP yönetimine sesleniyorum. Bir kez olsun kalbiniz millet olsun.

Ermenistan'ı aklayan kim varsa hemen Erivan'a göç etsin. Ermeni saldırılarında şehit olan soydaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Türkiye 7 ayrı noktada hedefe konmuştur. Çok şükür milli irade kuvvetle sergilenmiştir.

Doğu Akdeniz'deki tutumuz haklıdır. Yunanistan ise çözümsüzlüğü derinleştirmekle meşguldür. ABD ile Yunanistan arasında yeni anlaşma iddiaları konuşulmaktadır.

Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanların hakkaniyete uygun çözümü kaçınılmaz bir gerçektir. Yunanistan'ı NAVTEX'i ama dışı kullanması ve adaları silahlandırması büyük bir sorundur. Türkiye hakkından vazgeçmeyecektir. 2 yeni NAVTEX ilanı çözümü sabote etmektir. NATO sekreteri önce Yunanistan'ı ikaz etmelidir.

2013 yılında Gezi ile denediler olmadı, 6-8 Ekim olayları olmadı, Çukur'la denediler olmadı, 15 Temmuz'da denedi olmadı, olmayacak da. Alayını besmele duymuş Şeytan'a çevireceğiz. Türk milletini esir alamayacaklar.

Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmeli. Kobani'yi bahane edenler Türkiye'yi yakıp yıkmaya çalıştı. Bu olayların başında Demirtaş da vardı. Boşuna İnsan Hakları sözlerinin arkasına saklanmasınlar. 6-8 Ekim olaylarında kimlerin parmak izleri varsa yakalarına yapışmalıdır.