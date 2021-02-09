Son dakika: Erdoğan 10 uzay hedefini tek tek açıkladı! Dünyaya duyurdu: 2023'te Ay'a gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları



Ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin ilk milli uzay programını az sonra tüm dünyaya ilan edeceğiz. Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu programın başarı ile hayata geçmesini umuyorum. Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz. Paylaştığımız şeyler hayal ürünü değil. Başardıklarımızın bir üst lige taşınmasıdır. Uzay çalışmalarında tasarım ve insan kabiliyeti açısından çok daha güçlü bir Türkiye var.









"SIRADA GÖKTÜRK-3 VAR"

Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve uzaya fırlattığımız GÖKTÜRK 2 bunun ilk örneklerinden biridir. Sırada GÖKTÜRK 3 var. Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz. Bu uydumuzu da uzaya fırlatacağız. Uzaya yerleştiğinde ilk milli gözlem uydumuz olacaktır.

'İMECE' MÜJDESİ

Gözlem uydularında kazandığımız tecrübelerle bu alanda 10 ülkeden biri olmakta kararlıyız. İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.

Roketler, uydular, yer sistemleri için kurduğumuz modern alt yapılar sayesinde tüm imkanları sağlayabiliyoruz. Ülkemizin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini tamamen sağlamış olacağız. Şu an en önemli eksiğimiz fırlatma konusudur. Bu konuda önemli adımlar attık. Roketsan Uydu Fırlatma sistemlerinin açılışını yaptık. 18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladık.









Biz astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Güneşin kendine özgü hareketini ilk keşfeden ilk Türk El Fergani'dir. Adlarını burada sayamadığım binlerce bilim insanının başarıları ile gurur duyuyoruz. Daha yapacağımız çok iş var. Coğrafi keşiflerle değişen güç dengelerinin farkında varmakta geç kaldık ve bedelini ödedik.

"SAHADA OYUNU DEĞİŞTİREN TARAF OLMAYI BAŞARDIK"

Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzda hedeflerimize kilitlenmemizin sebeplerinin en başında bu gerçeği görmemiz geliyor. İHA ve SİHA teknolojilerine yatırım yaparak sahada oyunu değiştiren tarafta olmayı başardık.

Fransa'nın başındaki zat bana saldırıp duruyor. Bizim elimizde kan yok sizinkinde kan var. Sen önce Cezayir'in Ruanda'nın hesabını ver.

İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz. Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.







İŞTE 10 UZAY HEDEFİ!



Milli Uzay Ajansımız tüm paydaşların katkıları ile çalışmalarını tamamladı. Adımlarımızı ne zaman ve ne şekilde atacağımızı belirledik. 10 yıllık uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör'



Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir İlk hedefimiz Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Hazırlıklarına başladığımız Ay hedefini 2 aşamada gerçekleştireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Türk mühendislerinin Ay'a inişi başaracaklarını tüm kalbimle inanıyorum. 2028'de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız.



Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır. Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.



Dördüncü hedefimiz uzaya erişim sağlamak ve uzay işletmesi limanı kurmaktır. Uzay'da bağımsız güç olmanın yolu buradan geçiyor.



Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır. Kablosuz yayınlar, haberleş petrol boru hatları bu değişimden ciddi zararlar görebiliyor.



Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır. Uzay nesnelerinin takibi ve kayıt altına alınmasına katkıda bulunacağız.



Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir.



Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır. Türkiye'yi uzay teknolojilerinin üretebilen ve ticari olarak rekabet edebilen bir ülke haline getireceğiz.



Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir. Uzay yolculuğunun da vazgeçilmezi insandır. İlgili kuruluşlarımızla programlı gideceğiz.



10. ve son hedefimiz ise uzaya bir Türk vatandaşımızı göndermektir. Dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyorum; 'Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz.