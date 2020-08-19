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19.08.2020 - 08:09 | | KIVANÇ EL Ankara

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylara flaş uyarı! Aramızda kalsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında koronavirüsün seyrine ilişkin, “Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok. Sağlık Bakanımıza her türlü talimatı verdik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık etti. MKYK toplantısının ardından Erdoğan, MKYK üyeleri ile yemekte bir araya geldi. MKYK toplantısında ağırlıklı olarak koronavirüs süreci değerlendirildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylara flaş uyarı! Aramızda kalsın
KIVANÇ EL Ankara

Edinilen bilgiye göre; toplantıda Erdoğan, kongrelerin başlamasının ardından 81 il kongresine katılacağını söyledi. Erdoğan, “Fiziki olarak olmasa da telekonferans yöntemi ya da fiziki olarak giderek 81 ilimizin kongresinde de birer konuşma yapacağım. Kongrelerde olumsuz görüntü vermeyelim tüm önlemler tam olsun” talimatı verdi.

‘Polemiğe gerek yok’

Toplantıda il verileri ele alındı ve özellikle Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller ile Ankara ve İzmir’deki durumun son dönemde artışa geçtiği ifade edildi. Bir MKYK üyesinin, “Salgında ikinci evreyi yaşıyoruz, artışlar tavan yapmış görünüyor” derken Erdoğan’ın da bu sözler üzerine, “Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok. Sağlık Bakanımıza her türlü talimatı verdik. Süreci iyi yönetiyoruz. Vakalarda bir süre içinde azalma olacaktır” dediği kaydedildi.

Aramızda kalsın

Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’ne dair çalışmaların sürdüğünü de belirten Erdoğan’ın “Tartışmalarla enerjimizi harcamaya gerek yok, polemiğe hiç gerek yok. Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın” dediği öğrenildi.

Azalma var ama toparlarız

Toplantılarda ekonomi gündemine ilişkin de Erdoğan’ın, “Döviz rezervlerinde azalma var ama toparlarız. Şu an tablo yansıtıldığı gibi kötü değil. Bizim çıkıp gerçekleri daha iyi anlatmamız lazım” dediği kaydedildi.

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