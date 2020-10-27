Son dakika... Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?

Adı İYİ Parti’de tartışmaların fitilini ateşleyen “oy verilmeyecekler listesi”nde bulunan ve TBMM’de grup toplantılarına katılmayan vekiller arasında yer alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan kamuoyu anketlerinde, Cumhur İttifakı adayının yüzde 50+1’e ulaşamadığını savunarak, Erdoğan’ın mesajının bu çerçevede yorumlanması gerektiğini söyledi. Koncuk, “Çok açık davet havası var. Bu davete İYİ Parti’nin ne cevap vereceği önemli”

Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da Twitter paylaşımında, “Tamam ayrışmayalım, ayrıştırıcı bir dil kullanmayalım ama özellikle demokrasi ile ilgili 5’inci ve 6’ncı paragraflara inanan var mı? Bu kutlama mesajı hiç de masum görünmüyor” ifadelerini kullandı.

‘Nezaketli bir mesaj’

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise mesajı, “makul ve kıymetli gördüğünü” belirtti. Ağıralioğlu “ Kuruluş yıldönümümüzde Cumhurbaşkanı’ndan nezaketli mesaj gelmesini Türk siyasetinin normalleşmesi, meselelerini konuşabilmek imkanını kavga etmeden bulabilmesi anlamında kıymetli gördüm. Kuruluş yıldönümü için Cumhurbaşkanlığına davet gitmesi rutindir, o davete nezaketen cevap gönderilmesi rutindir” dedi. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti’ye mesaj yolladı.