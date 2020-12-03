03.12.2020 - 14:45 | | DHA
Son dakika... Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Nevzat Ayaz'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "22 Kasım'da tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti" denildi.
90 yaşında ölen Nevzat Ayaz'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
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