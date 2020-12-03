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03.12.2020 - 14:45 | | DHA

Son dakika... Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Son dakika... Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Nevzat Ayaz'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "22 Kasım'da tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti" denildi.

90 yaşında ölen Nevzat Ayaz'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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