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22.09.2020 - 10:46 | | AA

Son dakika! Fuat Oktay'dan Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlamasına sert tepki: Komik ve nafile bir propaganda çabası!

Son dakika! Fuat Oktay'dan Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır.

(Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlaması) Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur.

Rum-Yunan ikilisi gerçekleri görür, iki egemen devletli çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse Türkiye bunu destekleyecektir.

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