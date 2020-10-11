MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Gence'ye saldırı! Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki
ABONE OL
11.10.2020 - 13:47 | | DHA, AA

Son dakika... Gence'ye saldırı! Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Gence'de sivilleri hedef aldığı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Son dakika... Gence'ye saldırı! Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki
Son dakika... Ermenistan'dan ateşkese rağmen füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika... Ermenistan'dan ateşkese rağmen füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika... Ermenistan'dan ateşkese rağmen füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınayarak, uluslararası toplumun bu hukuk tanımazlığa artık dur demesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen saldırının, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."

Saldırıda şehit olan Azerbaycanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan’ın yanındadır." ifadesi kullanıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ermenistan'dan ateşkese rağmen füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsun'da akılalmaz olay! Polis otosunda sakladılar

    Samsun'da akılalmaz olay! Polis otosunda sakladılar

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kartal'da sahte içki operasyonu

    Kartal'da sahte içki operasyonu

    Sıradaki Haber