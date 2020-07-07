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07.07.2020 - 19:49 | | AA

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşıyla kritik görüşme

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmeleri yaptı.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşıyla kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas arasındaki telefon görüşmesinde, turizm, Avrupa Birliği ilişkileri ile Libya ve Doğu Akdeniz'in de aralarında bulunduğu bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Coveney ile yaptığı görüşmede ise mevkidaşını Savunma Bakanlığı görevine de getirilmesi nedeniyle tebrik etti.

 

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