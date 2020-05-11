Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 4 günlük yeni yasak getirildi, 9 ilde kısıtlama kaldırıldı

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir. Bunun için annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle de onlar hayattayken gönüllerini hoş tutmalı, dualarını almalı, bizden razı olmalarını sağlamalıyız. Nasıl evlatların yeri daima ebeveynlerinin kalbiyse, anne-babanın yeri de evlatlarının yanıdır." diye konuştu.

Koronavirüs salgınında özellikle Batı ülkelerindeki en büyük dramların yaşlı bakım evlerinde yaşandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak elbette kimsesiz tüm vatandaşlarımız gibi yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. Sosyal güvencesi olmayan 805 bini aşkın 65 yaş üzeri vatandaşımıza ayda 672 lira yaşlılık maaşı ödemesi yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave bir destek sağladık. Sağlık hizmetlerinden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetleriyle ihtiyacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz. Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla 5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza evinde hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarından emekli maaşı ödemelerine, maske, kolonya dağıtımına kadar pek çok hizmetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere kamu görevlileriyle gönüllülerden oluşan 146 bin Vefa Sosyal Destek Grubu mensubu kardeşimizin her birine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1.119 belediye de Vefa Sosyal Destek Gruplarına yardımcı olarak bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler."

"Kampanyamızda toplanan bağış tutarı yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur"

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla dayanışma gösterildiğini belirten Erdoğan, "Kampanyamızda toplanan bağış tutarı yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ederken, her bir canlının ihtiyaçlarının da düşünüldüğünü ve gereken tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, bahçe ve tarlasını ekip biçenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehirlerinde yaşayanların da evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine ve sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık. Sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.

İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor.

Geçtiğimiz hafta da ifade ettiğimiz gibi hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni döneme girdik.

Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantina altına almak zorunda kaldık. 112'sinde devam ediyor.

Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz.

Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz.

Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

20 Nisan'da Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başkanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz.



Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektik.

Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini sağlıyoruz.

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı gündeme alıyoruz.

Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimi takdirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda sürdürmeyi planlıyoruz.

16, 17,18, 19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

9 ilimizde Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanılurfa ve Tekirdağ'da giriş çıkış sınırlandırılması kaldırılacak.

Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 19 Mayıs gecesi vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yola çıkabileceklerdir. Çay toplamak için bahçelere gidecek vatandaşlara e-Devlet'te özel izin bölümü açılacak

Akdeniz'de Ege'de Kıbrıs'ta haklarımızı aramaya devam edeceğimiz. Meydanı kimseye bırakmayacağız.



Ekonomimizi çökerteceklerini sananları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.



Kaostan, darbeden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz.



2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.

Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır. Cumhur İttifakı olarak 2023 yılına kadar projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz

Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar, şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız.

Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek.

Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız.

12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.