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01.08.2020 - 21:15 | | AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleri ile bayramlaştı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla telefon diplomasisi sürüyor.

PAKİSTAN, IRAK VE TUNUS DEVLET ADAMLARI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile Başbakanı Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yle telefonda bayramlaştı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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