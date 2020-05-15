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15.05.2020 - 22:33 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan-Kazımi görüşmesinde, covid-19 salgınıyla mücadele konusu ile ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

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