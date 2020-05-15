15.05.2020 - 22:33 | | AA
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan-Kazımi görüşmesinde, covid-19 salgınıyla mücadele konusu ile ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.