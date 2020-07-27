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27.07.2020 - 20:49 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık kaldı.

Bursa'da otomobil takla attıBursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yoldan çıktı. Alkollü sürücü Murat G. (36), otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Hafif yaralanan Murat G. kendisini yakalayan polislere "Sizi görünce heyecanlandım, o sebeple kaçtım" dedi.
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