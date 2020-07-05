MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik
ABONE OL
05.07.2020 - 19:09 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yatırımların gelecek nesillere miras olacağını kaydetti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerine dair bilgilere yer verdi.

11.3 milyar Türk lirası yatırımla 26 şehirde hizmete alınan 52 hidroelektrik santralinin 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Erdoğan, iletisinde "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

8.katın penceresinden düşerek hayatını kaybettiSamsun'da 8 katın penceresinden düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maltepe'de köpeğin ölümü büyük tepki çekmişti! Açıklama geldi

Maltepe'de köpeğin ölümü büyük tepki çekmişti! Açıklama geldi

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

72 saatlik görüntü sonrası hırsızlık olayı çözüldü

72 saatlik görüntü sonrası hırsızlık olayı çözüldü

Sıradaki Haber