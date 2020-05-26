26.05.2020 - 20:09 | | AA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.
CEZAYİR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tebbun görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.