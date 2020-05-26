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26.05.2020 - 20:09 | | AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tebbun görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

İtalya'da kabus geri mi döndüCorona virüs salgınının ilk merkez üslerinden biri olan ve yakın zamanda normalleşme adımı atılan İtalya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ve son durum açıklandı
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