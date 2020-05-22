Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik. Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor, yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada bir müddet daha günlük hayatın yeni kurallara göre işlemek durumunda olduğunu belirtti.

(İzmir'de camide müzik yayını)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de cami hoparlöründen müzik verilmesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor."

Erdoğan, "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemizi de etkileyen corona virüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz.

Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

Veriler düşmeye devam ettikçe normalleşme adımlarını atmaya devam edeceğiz. Dünyada birçok ülkede görülen üzücü görüntüler Türkiye'de yaşanmadı. Süreç başarılı olarak yönetildi.

En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Bu durum daha büyük sorunları beraberinde getirebilir. Sizlerden illerinizde maske, mesafe, temizlik konusundaki tavizsiz şekilde sürdürülmesini takip etmenizi istiyorum.

Salgın sürecinin de bir imtihan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

5,5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza verdiğimiz 1000'er TL'lik karşılıksız nakit desteği ile insanlarımıza sahipsiz olmadığını gösterdik.

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

(Cami hoparlörlerinden müzik yayını)

CHP yine o çirkin yüzünü sergilemekten geri kalmıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka ses duymak vardır. O hayallere kavuşamayacaklardır.

CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor. İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor.

Bize saldıranların hepsinin foyaları birer birer ortaya dökülüyor. CHP'nin bu halkın ortak değerlerini istismar ettiğini artık herkes görüyor.

Bu ülke geçmişte temel gıda maddelerinin yokluğundan kuyruklar yaşadı. Bunu yaşatan CHP oldu. Bu ülke darbe özlemcilerinin yaşattığı birçok buhran yaşadı. Bunların arkasından hep CHP çıkmıştır. Salgın başladığında CHP değişik hesaplara girdi. Milletin felaketinden kendilerine iktidar çıkarmak istediler. Bu ülke geçmişte hastane kapılarında yığılan insanlarının, muayene olacak doktor, tetkik yaptıracak cihaz, şifa için alacağı ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta Bay Kemal ve CHP.

9 milyona yakın istihdam oluşturduğumuz halde, ısrar ve inatla 'öldük, bittik' türküsü söylemeye devam ediyorlardı. İhracatı 36 milyar dolardan, 180 milyar doların üstüne çıkardığımızı gördükleri halde, kamuoyuna sürekli kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlardı.

Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz.

"FARKLI ŞEKİLDE SALDIRI İÇİNDELER"

Düşünün bakanın durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp Youtube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil. Biz şuan takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.

Tek görevi yardım yapmak olan Vefa Sosyal Destek gruplarına bir PKK bir de CHP saldırıyor. Bunların birbirinden farkı yok.

CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır. IMF defterini 2013'ün mayıs ayında kapattık. O defteri bir daha açmayacağımızı söyledik ama CHP hala saldırıyor.

Cumhur İttafıkı olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.

Hep birlikte Türkiye olarak, Cumhur İttifakı olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. 27 Mayıs'ta inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız