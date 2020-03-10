10.03.2020 - 23:12 | | AA
Son dakika haberi... Okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Koronavirüs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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