Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."