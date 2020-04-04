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04.04.2020 - 21:50 | | AA

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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