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03.07.2020 - 23:58 | | DHA

Son dakika haberi... Türkiye'den Mısır'ın ithamlarına cevap: Trajikomik!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Türkiye'den Mısır'ın ithamlarına cevap: Trajikomik!

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına ilişkin açıklamasına yazılı cevap verdi. Türkiye'nin söz konusu açıklamayı reddettiğini kaydeden Aksoy, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Irakın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemizin yanı sıra Irak vatandaşlarına da on yıllardır zulmeden terör örgütü PKKya yönelik yürütmekte olduğumuz Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz. Darbeyle iş başına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter'e destek olmak için Libya'ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı operasyonlarımızı kınaması trajikomiktir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİZMLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEGİZ'

Açıklamanın PKK'ya hizmet ettiğini dile getiren Aksoy, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarz sorumsuz açıklamalar, iddia edildiği üzere her daim yanında olduğumuz kardeş Irak halkına değil, eli kanlı PKK terör örgütünün gündemine hizmet eden girişimlerdir. Unutulmamalıdır ki terör örgütü PKK, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Türkiye olarak, PKK ve destekçileri tarafından hakları gasp edilen Irak halkının yanında durmaya ve terörizmle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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