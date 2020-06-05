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05.06.2020 - 14:52 | | AA

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınırdaki birlik komutanlarına önemli mesaj

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir' ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğandan sınırdaki birlik komutanlarına önemli mesaj

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Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere hitap ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.
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