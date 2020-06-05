Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınırdaki birlik komutanlarına önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir' ifadelerine yer verdi.