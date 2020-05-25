Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimlerine ilişkin açıklama

Partisinin 81 il teşkilatı ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle bayramlaşan Erdoğan, tüm üye ve teşkilat mensuplarının bayramını tebrik ederek "Yine sizlerin nezdinde 83 milyon vatandaşımızın her birinin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Rabb'imden bizlere, bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum. Büyüklerimizle akrabalarımızla dostlarımızla arkadaşlarımızla içimizden geldiği gibi kucaklaşamayıp bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz tüm gücüyle ayaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel salgın sürecini başarıyla yönettiğini ve sonuca yaklaştığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu vesileyle Arife Günü'nden bayram bitimine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız fedakarlığın karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız."

Erdoğan, sadece Türkiye'nin bu krizin üstesinden gelmesinin yetmediğine işaret ederek, "Dünyanın tamamıyla birlikte salgını yenmemiz gerekiyor. Bunun için 'yeni normal' dediğimiz, yaşadığımız döneme mahsus bir hayat biçimine kendimizi alıştırmak mecburiyetindeyiz. 'Maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat etme' olarak özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir an önce üretimini ve istihdamını artırmaya ve hedeflerine kilitlenmeye ihtiyacının olduğunu belirten Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacağı anlaşılan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için bunu başarmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, kalkınma hamlelerine, zaferlerine imza atan AK Parti'nin gelecek yeni döneminde lokomotif olmayı sürdüreceğini söyledi.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, sanayide, teknolojide, ulaşımda, enerjide ve diğer tüm alanlarda ülkeye kazandırdıkları hizmetlerin öneminin her krizde biraz daha anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları son 2,5 aydır yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere bugüne kadar hizmete aldığımız dev eserlerle önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlendirmiştir. Aynı şekilde dünyada örneği olmayan kapsamdaki genel sağlık sigortası ile yine çok gelişmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir."

"AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar, tekrar anlatmalıyız"

Erdoğan, "Tek parti devrinden bugüne bir arpa boyu yol kat edememiş CHP zihniyetinin eserleriyle değil, milletimizin değerleriyle saldırılara geçmesi boşuna değildir. Geçtiğimiz cuma günü sizlerle telekonferansla yaptığımız toplantıda, CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha sergileme imkanı bulmuştum. AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan, usanmadan, üşenmeden tekrar, tekrar anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eğitimde çocukları 70 - 80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları nasıl önlediklerini millete ve gençlere anlatmalarının önemine işaret eden Erdoğan, öğretmen sayısını 672 bin ilave ile 967 bine, derslik sayısını 316 bin ilave ile 589 bine yükselttiklerini anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısını 131 ilave ile 207"e akademik personel sayısını da 100 bin ilave ile 170 bine ulaştırdıklarını anlatmaları gerektiğini aktararak, "Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençlerimize anlatmalıyız. Öğrencilerimize lisansta 550 lira... Nereden geldik buraya? 45 liradan. Yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada ise 1.650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yaptığımızı anlatmalıyız." diye konuştu.



AK Parti il teşkilatına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, zaferlerine imza atan AK Parti önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdürecektir.

Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Salgının en az hasarla atlatılacağına inanıyorum.

Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır.

CHP zihniyeti gibi polemik ve saldırılarımızla değil eserlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar tekrar anlatmalıyız. Eğitimde çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken üniversite kapılarında yığılmaları gençlerimize anlatmalıyız. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar anlatmalıyız. Ne kadar terör örgütü varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız. Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız. Bireysel başvuru hakkında, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız. Güvenlikte, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

Sağlıklı konut ürettiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Milli savunma, içişleri ve dışişleri bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız.

Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz.

Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum. 81 ilimizdeki tüm üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.









