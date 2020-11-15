15.11.2020 - 11:26 | | milliyet.com.tr
Son dakika I Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce paylaştı: 'Sizi koruyacak'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs önlemlerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Maske takmanın önemini bir kez daha hatırlatan Bakan Koca, 'Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın' dedi.
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın.