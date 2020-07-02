02.07.2020 - 13:17 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Emniyet ve jandarmada yeni dönem
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu emniyet ve jandarma yeni bir dönemin başladığını belirtti.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor...
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu At suratıKöpek suratıKedi
Araçlar hazır Oldu
Yakında çalışmalar başlıyor...
Eski ortağı köpeğini alıkoydu! Komplo kurulduğunu iddia ettiBursa'da 'Ice' ismini verdiği köpeğinin, eski iş ortağı tarafından çalındığını öne süren restoran sahibi Çisel Demir, köpeğinin Ahmet K. tarafından alıkonulduğu eve giderek, Ice'ı geri aldı. Olay günü kendisine komplo kurulduğunu öne süren Demir’in, olay günü köpeğinin ve 250 bin TL parasının çalınıp, annesinin darp edildiğini iddia eden Ahmet K. ile hukuk mücadelesi sürüyor.