17.06.2020 - 11:01 | | DHA
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! İşte ülke içerisinde son terörist sayısı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz'
Ayrıntılar birazdan...
Bingöl depreminde meydana gelen yıkımın sebebi belli olduDoğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.