Son dakika... İlk olacak! Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Bakanlık düzeyinde ilk görüşmenin yarın olacağını belirten Ali Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadelere yer verdi;

Biden yönetiminden dışişleri bakanları seviyesinde toplantı yarın yapılacak. Gözler yarınki toplantıda. Zira Türkiye ile ABD arasında hali hazırda olan sorunların konuşulması bekleniyor. Bunun en başında S-400, F-35, YPG/PKK olmak üzere bölgesel sorunlar ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aslında Anthony Blinken'ı dışişleri bakan yardımcısı olduğu dönemden tanıyordu. O nedenle bu toplantı, yarınki telefon görüşmesi çok önemli. Zira Anthony Blinken, şu ana kadar 30'un üzerinde dışişleri bakanıyla bir telefon görüşmesi yapmıştı. İleriki aylarda da NATO zirvesinde iki bakanın bir araya gelme ihtimali çok yüksek.