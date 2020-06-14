Son dakika: İstanbul Havalimanı'na 3. pist! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevinin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir." dedi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni havalimanının İstanbul'un dünya markası vasfını bir adım ileriye taşıyacağını söyledi. Hizmete girdiği tarihten itibaren ülkenin gururu haline gelen İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuştuğunu belirten Erdoğan, ayrıca havalimanı bünyesinde yer alan tesislerden Devlet Konukevi ile caminin açılışlarını da bu vesileyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Her üç eserin de hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Önceki dönem Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Mehmet Cahit Turan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bu süreci birlikte yürüttüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir. İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık ancak havalimanımız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. Bugüne kadar havalimanımız iç hatlarda 107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere, toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek üçüncü pist, ikinci kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için bu sayılar hızla artacaktır. Açılışını yaptığımız pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkan sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır. Pistimiz her türlü hava şartında kullanılmasına imkan veren teknik alt yapısıyla da örnek eserdir. Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi de kısalacaktır."

"200 MİLYON YOLCUYA KADAR GELİŞTİRİLEBİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanının mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği havalimanımızın devreye girmesiyle adeta küresel ve bölgesel hava ulaşımında yeni bir dönem başladı. Öyle ki pek çok ülke, mevcut havalimanlarının durumlarını ve yeni havalimanı yatırımlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Kimi ülkeler geçmişten gelen sömürge birikimleri, kimi ülkeler zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynak gelirleriyle büyürken, biz kendi kalkınma modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir. Hale inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi de kısalacaktır.

Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse dünyanın hiçbir yerine ulaşamayacak merkez yoktur.

Küresel ve bölgesel havalimanında yeni bir dönem başladı. Kendi kalkınma hamlelerimizi oluşturuyoruz. Ulaşımda ve sağlıkta çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz.

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum. Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Havalimanı sayımız 20 iken bunu 56'ya çıkardık. Günde 303 ton olan hava yolu kargo taşımacılığı kapasitemiz 205 ton seviyesini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık

Tünellerimizin sayısı 83'ten 95'e yükselttik. Demir yolu ağını genişlettik. Uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik İstanbul'a yaptığımız ulaştırma hizmetleri dünya çapında eserlerdir. Ulaştırma yatırımlarımız 880 milyar TL'yi buldu.

Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık

İki şeyi hep söyledim. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz suyunuz yoksa medeniyet olmaktan bahsedemezsiniz.

45 günde bu millet 1008 odalı Yeşilköy'e 1008 odalı bir hastaneyi de Sancaktepe'ye yapıyorsa bu milletin ne kadar muktedir olduğunu Allah'ın izniyle gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından 3. Pistten yapılacak olan ilk uçuşa ait biniş kartını imzaladı.

CORONA VİRÜS UYARISI

Milletimize bir kez daha sesleniyorum... Maske, mesafe, temizlik... Buna dikkat edin. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder. Dikkat edersek bu süreci Allah'ın izniyle çok kısa zamanda atlatırız ve o eski huzurlu günlerimize yeniden döneriz.

Geçmişteki vizyonsuz siyaset fırsatları kullanamamıştır. Ama bu sefer böyle olmayacak. Ülkeye istikamet çizme projelerinin başarı şansı kalmamıştır. Devir hizmet devridir. Bizimle yarışmak isteyen varsa hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun.

Kavga her zaman kötü değildir. Bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik

Bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir milletimiz tercih ederse biz de memnuniyet duyarız.

İstanbul Havalimanı'nda 3. pistin açılışı gerçekleşti. 1., 2. ve 3. pistte yer alan uçakların pilotlarına uçuş iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA 3. PİST

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" olan İstanbul Havalimanı’ndaki söz konusu pist, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak.

Söz konusu pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor.

İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.

İstanbul Havalimanı, şu an 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Toplamda taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre oldu.

Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı.

Diğer taksi yolları, enine bağlantı taksi yolları ve boyuna bağlantı hizmeti sağlayan paralel taksi yolları olarak hizmet veriyor ve toplamda 25 adet taksi yolu içeriyor.

Havalimanındaki 3. bağımsız pist havacılıkta "CAT-III" olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içeriyor.

Toplam 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanarak, 375 metre beton kaplama yapıldı. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 metre asfalt olarak inşa edildi.

Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplama olarak yapıldı.

CAMİDE AYNI ANDA 6 BİN 230 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Avlu merkezinde şadırvan yer alırken ana girişte ilk küçük kubbe alan, bu alanın doğu ve batıya doğru açılan koridorları üzerinde abdesthane ve tuvalet alanları yer alıyor.

Camide, 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunurken bu camların üzerinde de yine camların deseninin devamı olan dekoratif mesh paneller yer alıyor. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer alıyor. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluştururken kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi'nin yazdığı tezyinat çalışması var.

Ana ibadet alanının kuzeyinde üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebiliyor. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Tezyinatların tasarımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı öncülüğünde yapıldı. Yazı stili hafif modernize edilmiş Kufi olarak belirlendi.

Ana ibadet alanındaki kuşak yazısı da akustik sıva uygulaması üzerine yapıldığından sıvanın özelliğini kaybetmemesi ve yüzeyin bozulmaması için özellikle özen gösterildi. Bu uygulamada özel 3 boyutlu tarayıcı cihazlar ile yerinde yaklaşık 40 milyon okuma yapılarak yüzey modeli oluşturuldu. Bu yüzey modeli üzerine yine 3 boyutlu hazırlanan tezyinat yazıları çakıştırılıp doğru yeri tespit edildi. Buna göre harfler ve süslemeler tek tek özel olarak imal edilip yerinde yine özenle montajı yapıldı.

Caminin güneyinde ayrıca bulunan otopark alanının toplam araç kapasitesi yaklaşık 260. Bunların 15'i engelli, 7'si elektrikli araç, 2'si büyük araç, 14'ü paylaşımlı araçlar, 15'i de düşük emisyonlu araçlar için ayrıldı. Camide 2 adet minare bulunurken minare yüksekliği 55 metre ve tek şerefeli.

TOPLAM 3 BİN 825 METREKARELİK DEVLET KONUKEVİ DE AÇILIYOR

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşuyor. Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı Devlet Konukevi toplam 3 bin 825 metrekarede yer alıyor.