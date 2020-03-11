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11.03.2020 - 12:31 |

Son dakika! İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Gelen son dakika haberine göre; İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı. Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.

Son dakika! İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. 

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve; Bolu / Dörtdivan; Ağrı / Tutak; Ağrı / Dedeli; Muş / Karaağaçlı; Muş / Sarıpınar  Bld Bşk’ları, Gn Bşk’mız @RTErdogan’ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika İYİ Partiden istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Partiye geçti

Öte yandan Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

Son dakika İYİ Partiden istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Partiye geçti

 

 

 

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