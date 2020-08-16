Son dakika haberleri... Joe Biden'ın skandal sözlerine tepki yağdı! 'Oynanan oyunların itirafı niteliğinde’

Biden’ın söz konusu mülakatta başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların ‘Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak’ istediğini belirtti. Obama yönetiminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde başkan yardımcısı olan Joe Biden’ın Türkiye’nin içişlerine müdahale olarak yorumlanan açıklamalarında “Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle” ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’İ DE HEDEF ALDI

Biden, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan eylemlerini de hedef aldı. Biden, “Bölgedeki müttefiklerimizi de yanımıza alarak bölgede onu nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek son derece fazla iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili eylemleri ve görüşülmesi uzun sürecek çok sayıda başka şey hakkında. Ancak (sorunuza) cevabım evet. (Türkiye) konusunda oldukça endişeliyim” ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan skandal sözlerine hem iktidar hem de muhalefet kanadından tepki gösterildi. Biden’a siyasetten gelen tepkiler şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Biden’lar ‘our boys’ dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların ‘our boys’ dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke... Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da şunları ifade etti: “NATO müttefikimiz olan ABD’nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter’dan “Türkiye’nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler” dedi.

Ünal, CNN TÜRK’e ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’ye yönelik hangi oyunların oynandığı, içeride birilerinin Türkiye’nin bağımsızlık düşüncelerini karikatürize etmek için kullandıkları dili de açığa çıkaran bir durum Biden’ın itirafı. ‘Kürt halkı’ ifadesinden tabi ki bizim anladığımız Kürt halkı değil. Biden’ın kastettiği PYD, PYG, PKK ve içeride de Kürt siyaseti olarak nitelendirdiği aslında HDP. Muhalefet olarak nitelendirdiği, İstanbul’a vurgu yapması da CHP’ye dönük bir dil.”

‘Demokrasiye saldırı’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise “Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz. Biden, unutma, Türkiye’de kimin iktidar olacağına sadece milletimiz karar verir. Darbelere, dayatmalara geçit vermez” değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz'dan biliyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biden “Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız” derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki “darbe” seçim, “seçim” de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son ‘15 Temmuz’dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hakedilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir." dedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da “15 Temmuz 2016’da demokrasimiz saldırıya uğradığı sırada ve akabinde Türk demokrasisine zamanlı ve güçlü destek vermediği için kamuoyu önünde koşulsuz özür dileyen politikacıların, demokrasiyi yüceltmek ve halkın demokratik tercihlerine saygı duymak gibi temel değerler konusunda kendi kendileriyle tutarlı olmaları gerekir” tepkisini gösterdi.

‘Haddini bil’

Biden’ın sözlerine muhalefetten gelen tepkiler özetle şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Millet iradesinden başka bir gücü asla tanımıyoruz. CHP, dün olduğu gibi bugün de emperyalist emellerin karşısındadır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Joe Biden’ın 8 ay önce söylediği sözü şimdi ısıtanlara, Joe Biden’a ve bütün dünyaya Büyük Atatürk 101 yıl önce Sivas’tan gereken cevabı vermiştir: Manda ve himaye kabul edilemez.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın: Biden’ın açıklaması bizim nezdimizde yok hükmündedir. Biden’ın küstah sözlerini şiddetle kınıyor ve haddini bilme çağrısında bulunuyoruz. Değil Biden, yeryüzündeki hiçbir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Türkiye, Türkiye’den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yanın.