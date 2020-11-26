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26.11.2020 - 13:51 | | AA

Son dakika... Katar Emiri Beştepe'de! Törenle karşılandı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi törenle karşıladı.

Son dakika... Katar Emiri Beştepe'de! Törenle karşılandı

Al Sani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Son dakika... Katar Emiri Beştepede Törenle karşılandı

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerle bir araya gelecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda imza törenine geçilecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hazır bulundu.

Son dakika... Katar Emiri Beştepede Törenle karşılandı

Son dakika... Katar Emiri Beştepede Törenle karşılandı

Son dakika... Katar Emiri Beştepede Törenle karşılandı

Son dakika... Katar Emiri Beştepede Törenle karşılandı

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