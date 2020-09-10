10.09.2020 - 17:53 | | AA
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun corona virüs testinin negatif çıktığı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.
Bakan Soylu'dan görevden uzaklaştırılan kaymakamlar açıklamasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden uzaklaştırılan kaymakamlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır' dedi.