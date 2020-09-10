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10.09.2020 - 17:53 | | AA

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun corona virüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.

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