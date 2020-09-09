09.09.2020 - 17:13 |
Son dakika! Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, sosyal medya hesabından, "Sağlık durumum şu an gayet iyi" paylaşımında bulundu.
Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle:
Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.