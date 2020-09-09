Son dakika! Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı

Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.