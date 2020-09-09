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09.09.2020 - 17:13 |

Son dakika! Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, sosyal medya hesabından, "Sağlık durumum şu an gayet iyi" paylaşımında bulundu.

Son dakika! Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı

Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

 

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!Gelen bir son dakika haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.
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