07.11.2020 - 23:39 | | AA
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim
Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."