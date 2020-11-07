Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."









