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07.11.2020 - 23:39 | | AA

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

Son dakika... Kılıçdaroğlundan Bidena tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Son dakika... Kılıçdaroğlundan Bidena tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim


 

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