Son Dakika... Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının, 'kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' dedi.