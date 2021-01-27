27.01.2021 - 14:10 |
Son Dakika... Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kısıtlamalar ne zaman kalkar? sorusuna yanıt veren Erdoğan, 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' dedi.
AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının, 'kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lokanta, restoran ve kafe müjdesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız' dedi.