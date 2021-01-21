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21.01.2021 - 07:00 | | Ayşegül Kahvecioğlu / Ankara

Son dakika... Kritik değişiklikler geliyor... Hepsi masada!

Son dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dün sunulan “ekonomi ve hukukta reform” paketinde ağır ceza mahkemelerinin yargılama kapsamına giren davalarda tutukluluk sürelerinin azaltılması yer alıyor.

Son dakika... Kritik değişiklikler geliyor... Hepsi masada!
Ayşegül Kahvecioğlu / Ankara

Cumhurbaşkanlığı’nda son hali verilerek haftaya yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında son kez değerlendirilecek düzenlemeler, önce Erdoğan tarafından “çerçeve belge” olarak kamuoyuna açıklanacak. Bu açıklamanın şubatta yapılması beklenirken, ardından reform düzenlemeleri parça parça Meclis gündemine getirilecek.

Hazırlıklar kapsamında dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Külliye’de, ilgili bakanlıklar ve parti kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı daha gerçekleştirildiği ve ardından hazırlanan taslak metnin Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi. Erdoğan’ın masasında olan düzenlemeler arasında, ağır ceza mahkemelerinin yargılama kapsamına giren davalarda tutukluluk sürelerinin azaltılması, iddianameler tamamlanarak yargılamaya başlanılmasıyla ilgili süreçlerde her mahkemeye “süre şartı” getirilmesi, hakimlere “coğrafi teminat” verilmesi, AYM ve AİHM’in ihlâl kararlarının “yeniden yargılama” sebebi sayılması gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca AYM’nin bireysel başvurular yönünden iş yükünün azaltılmasına yönelik bir “ara formül” planlanıyor.

Öte yandan Erdoğan’ın açıklayacağı çerçeve belgede anayasa ve yasalardaki hükümleri açık olan ancak uygulamadan kaynaklı sorunların yaşandığı “ifade özgürlüğü” alanıyla ilgili “uygulamadaki farklılıkların giderilmesi”ne yönelik başlıklar da yer alacak. Ekonomide ise yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıklarda mahkeme yerine tahkimlerin teşvik edilmesi, sözleşmelerde tahkim şartının teşviki, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması, hacizle ilgili şartların yumuşatılması hedefleniyor. Mülkiyet hakkının korunmasında devlet-şahıs, şahıs-şahıs arasında süren davaların daha hızlı sonuçlandırılması sağlanacak. Ayrıca ekonomide yabancı yatırımcıya güvence verecek bazı “imtiyaz” düzenlemeleri ile korona sonrası dönemde yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi hedefi ve “AB süreçleri” pakette yer alacak.

Milliyet'te Gündem (21 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
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