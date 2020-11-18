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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti
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18.11.2020 - 17:40 | | DHA

Son dakika... Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti

Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika... Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."

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