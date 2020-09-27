Son dakika... MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongrede tek aday olan Birol Gür, 551 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Gür, kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında, “İstanbul’u 2023’e hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Her dava arkadaşımızdan bu konuda katkı ve yardım isteyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.