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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi
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27.09.2020 - 18:01 | | DHA

Son dakika... MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

Gelen son dakika haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi’nde Birol Gür 551 delegenin oyunu alarak yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Son dakika... MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongrede tek aday olan Birol Gür, 551 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Gür, kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında, “İstanbul’u 2023’e hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Her dava arkadaşımızdan bu konuda katkı ve yardım isteyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Son dakika... MHP İstanbul İl Başkanlığına Birol Gür yeniden seçildi

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