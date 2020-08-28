28.08.2020 - 20:38 | | AA
Son dakika! MSB bu fotoğraflarla duyurdu: Doğu Akdeniz'de son 48 saat içinde...
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerine devam edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğu Akdeniz’de son 48 saat içinde müttefik ülke gemileri ile üç kez icra edilen eğitimlere ilave olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde Kıbrıs Adası güneyinde TCG Büyükada korveti ile İtalyan Muhribi ITS Durand De La Penne arasında deniz eğitimleri gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Doğu Akdeniz’de son 48 saat içinde müttefik ülke gemileri ile üç kez icra edilen eğitimlere ilave olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde Kıbrıs Adası güneyinde TCG BÜYÜKADA korveti ile İtalyan Muhribi ITS DURAND DE LA PENNE arasında deniz eğitimleri gerçekleştirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/JLGul3rc7o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020
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