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15.08.2020 - 17:47 |

Son dakika! Mustafa Sarıgül de parti kuruyor

Türk siyasetinde sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şişli Belediyesi eski başkanı Mustafa Sarıgül de parti kurmaya karar verdi. Parti genel merkezi fotoğrafına ulaşıldı. Sarıgül'ün parti kararını Şırnak ziyaretinde duyurması bekleniyor.

Son dakika! Mustafa Sarıgül de parti kuruyor

Muharrem İnce'nin geçen hafta başlattığı '1000 Günde Memleket Hareketi'nin ardından bir gelişme de Mustafa Sarıgül cephesinde yaşandı.

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi. Sarıgül'ün partisinin Çankaya Bulvarı'ndaki genel merkezinin fotoğrafına hurriyet.com.tr ulaştı. Sarıgül, parti genel merkezi için 7 kattan oluşan 14 bin metrelik binayı seçti.

Son dakika Mustafa Sarıgül de parti kuruyor

Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.

HÜRRİYET

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