16.08.2020 - 15:56 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 83 milyona çağrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaN 83 milyona çağrıda bulunarak, 'Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim' dedi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ?
Kural. Umut. Özveri. Haydi. Mücadele normaline dönelim.
Araştırma sonucu korkuttu! Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyorİSTANBUL'da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.