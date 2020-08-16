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16.08.2020 - 15:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 83 milyona çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaN 83 milyona çağrıda bulunarak, 'Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim' dedi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 83 milyona çağrı

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ?

Kural. Umut. Özveri. Haydi. Mücadele normaline dönelim.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan 83 milyona çağrı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan 83 milyona çağrı

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