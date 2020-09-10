Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan korona vakalarının arttığı kentte yeni açıklamalar...

Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Korona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Ancak Van için aynı durum mevcut değil. Van, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde. Van'da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarında sorun olmadığını söyleyebilirim.

FİLYASYON EKİBİ SAYISI 128'E YÜKSELDİ

Yalnızca Van'da değil, Orta ve Doğu Anadolu'da sıkıntılarımız oldu. Van'da 80 olan filyasyon ekibimizi 128'e çıkardık. Filyasyon süresini düşürdük. Günübirlik test yapmak istiyoruz.

Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz.

"TEDBİRLERE SIKI SIKIYA SARILMAYA DAVET EDİYORUM"

Yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ciddi risk oluşturmakta. Büyüklerimizin korunabilir olması çok önemli. Vakaların 65 yaş üstünde görülmesi büyük risk oluşturmakta. Pozitif olan kişilerin izolasyonunu dikkatle yapmamız gerekiyor. Hemşehrilerimizi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum. Az sonra İl Sağlık Müdürlüğü'müz ve baş hekimlerimizin katılımı ile toplantı gerçekleştireceğiz.

YENİ KARARLAR

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde olacağız, sonra toplantı yapacağız, akşama doğru alınan kararlar ile ilgili açıklama yapacağım, sorularınızı da alacağım.