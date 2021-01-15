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15.01.2021 - 00:10 | | AA

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine 'aşı' daveti

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine 'aşı' daveti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

 

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